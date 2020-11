POL-VER: Pressemitteilung PI Verden/Osterholz vom 8.11.20

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung PI Verden/Osterholz vom 8.11.20

LK Verden/LK OsterholzLK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verden

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch Zeugenaussagen wurde die Polizei auf einen Pkw in der Innenstadt aufmerksam gemacht. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 29 jährige Verdener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde bei ihm entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Worpswede

Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit von Montag, 02.11 bis Samstag, 07.11. brachen bislang unbekannte Täter einen Baucontainer im Bereich Worpswede, OT: Mevenstedt auf und entwendeten hieraus mehrere Arbeitsgeräte. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Grasberg

Verkehrsunfall

Drei beschädigte Pkw und ca. 5000.- Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in Grasberg ereignet hatte. Ein 42 jähriger Landwirt aus Grasberg befuhr mit seinem Ackerschlepper und einem angehängten Schwader die Mittelsmoorer Straße als sich plötzlich und unbemerkt, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts eine Sicherung am Seitenarm des Schwaders löste. Dieser klappte folglich aus und touchierte insgesamt drei abgestellte Pkw und einen Anhänger.

Lilienthal

Betäubungsmittel

Am Samstagabend gegen 22:14 Uhr wurde ein 23 jähriger Lilienthaler mit seinem E-Scooter im Lilienthaler Stadtkern angehalten. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

