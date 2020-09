Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter in Polizeigewahrsam

Bautzen (ots)

Ein ukrainischer Staatsbürger geriet am 8. September 2020 auf der Autobahn 4 in eine Kontrolle der Bundespolizei. Die Beamten stoppten gegen 00:50 Uhr bei Bautzen einen Mercedes Benz Sprinter und kontrollierten die Insassen. Unter ihnen befand sich der 27-jährige Ukrainer. Er konnte sich mit seinem gültigen eReisepass ausweisen, der nur für touristische Zwecke als Reisedokument ausreichend ist. Die Beamten ermittelten jedoch, dass der Mann in Deutschland im Baubereich gearbeitet hatte. Auch 2018 und 2019 könnte er, ohne ein Visum zu besitzen, im Bundesgebiet gearbeitet haben Die Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung ein. Zur Zeit werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen geprüft.

