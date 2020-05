Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Büro eingebrochen und Tresor mitgenommen

Warburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag, 10. Mai, gewaltsam Zugang in ein Bürogebäude in Warburg-Bonenburg. Sie durchsuchten mehrere Büroräume eines Betriebes an der Eggestraße, brachen einen Schranktresor aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Die Tat hat sich vermutlich in dem Zeitraum zwischen Samstag, 9. Mai, 12.30 Uhr bis Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr ereignet. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

