Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bürogebäude

Warburg (ots)

Einen geringen Bargeldbetrag sowie Telefonzubehör erbeuteten bisher unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Donnerstag, 07.05.2020, auf Freitag, 08.05.2020, in das Bürogebäude eines Betonwerkes an der Straße Zur Mühle in Warburg-Ossendorf einbrachen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten mehrere Räume. Insgesamt wurde ein Schaden von ca. 1.500 Euro angerichtet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, sollten sich mit dem Kriminalkommissariat in Warburg, 05641-78800, in Verbindung setzen. /Te.

