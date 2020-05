Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Beverungen (ots)

Die mutwillige und sinnlose Zerstörung einer Glasscheibe an einem Buswartehäuschen stellten zwei Zeugen am Samstag, 09.05.2020, gegen 23.20 Uhr, an der Birkenstraße in Beverungen fest. Bisher unbekannte Täter hatten eine etwa 1,5 m mal 2,5 m große Scheibe der Haltestelle vor dem Schulzentrum eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. "Wer kann Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben", fragt das Kriminalkommissariat in Höxter, 05271- 9620. /Te.

