Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: "Sekt oder Selters"

Zittau (ots)

Dies dachte sich ein 63-jähriger deutscher Fahrzeugführer, als er mit einem PKW, an welchem ein abgelaufenes Kurzzeitkennzeichen angebracht war, aus Polen einreiste. Bundespolizisten fiel der Daewoo am 5. September 2020 gegen 03:35 Uhr in der Friedensstraße in Zittau im Vorbeifahren aufgrund der nicht mehr gültigen Kurzzeitkennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der Fahrer, dass er nur bis nach Oderwitz möchte und sich dachte "Sekt oder Selters". Dies ging nicht ganz auf und er muss sich nun wegen Fahrens ohne Haftpflichtversicherung verantworten. Das Polizeirevier Zittau hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell