Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Taschenlampe mit unerlaubter Zusatzfunktion

Bautzen (ots)

Eine verbotene Taschenlampe mit Taserfunktion und einen illegalen Teleskopschlagstock führte ein 38-jähriger Pole, welcher als Fahrer eines Klein-LKW in Richtung Deutschland unterwegs war, in seinem Rucksack mit sich. Bundespolizisten kontrollierten den Mann am 4. September 2020 gegen 14:50 Uhr auf dem Autobahnparkplatz in Uhyst a.T. und stellten beide Gegenstände sicher. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

