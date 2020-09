Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb musste Geldstrafe zahlen

Uhyst (ots)

Ein gesuchter Dieb ging am 2. September 2020 der Bundespolizei ins Netz. Die Beamten stoppten um 11:10 Uhr bei Uhyst einen VW Transporter T5. Unter den Mitfahrern befand sich ein 29-jähriger Pole, der im Januar 2020 durch das Amtsgericht Braunschweig wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro verurteilt worden war. Der Mann konnte diesen Betrag zuzüglich Gebühren an die Beamten zahlen und seine Reise fortsetzen. Bei Nichtzahlung hätte er eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen.

