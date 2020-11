POL-VER: ++ Kühlschrank entwendet ++ Autofahrer berauscht ++ Mit 2,6 Promille am Steuer ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Kühlschrank entwendet

Verden/Eitze. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag haben es unbekannte Täter an der Nikolaus-Kopernikus-Straße auf einen Kühlschrank abgesehen. Das Gerät befand sich in einem verschlossenen Container einer Baustelle. Die Diebe hebelten den Container auf und gelangten so an ihre Beute, mit der sie letztlich unerkannt flohen. Für den Abtransport nutzten sie eine Schubkarre sowie ein Fahrzeug. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Autofahrer berauscht

Verden. Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr zogen Beamte der Polizei Verden einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Auf der Lindhooper Straße stoppten die Kontrolleure den 22-Jährigen, der drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Da der junge Mann darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, leiteten die Beamten noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Mit 2,6 Promille am Steuer

Schwanewede. Stark alkoholisiert war am Sonntagvormittag ein 63-jähriger Autofahrer in Schwanewede unterwegs. Zeugen hatten die auffällige Fahrweise des Mannes bemerkt, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Beamten stellten den 63-Jährigen schließlich am Flachsberg fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille, folglich wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

