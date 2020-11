Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unfallflucht auf Landesstraße

SögelSögel (ots)

Am Montagnachmittag ist es gegen 15.00 Uhr auf der Sögeler Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 64-jähriger Mann war mit seinem Mitsubishi in Richtung Sögel unterwegs, als ihm in Höhe des dortigen Bundeswehrstandortes ein PKW auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Hierbei berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Nach einem kurzen Gespräch und der Verabredung auf dem Parkplatz eines Hotels die Personalien auszutauschen, entfernte sich der zweite Unfallbeteiligte unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



