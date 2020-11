Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnung

NordhornNordhorn (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen vergangenen Samstag und gestern Mittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck. An einer weiteren Wohnungstür konnten ebenfalls Spuren eines versuchten Einbruchs festgestellt werden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell