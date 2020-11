Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Warnung vor Trickdieb ++ Zigarettenautomat geplündert ++ Mercedes geplündert ++ Rollerfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreise Verden und OsterholzLandkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Warnung vor Trickdieb

Verden. Ein Trickdieb hat am Donnerstag in drei Frisörsalons an der Bremer und Hamburger Straße versucht, Beute zu machen, in zwei Fällen war er erfolgreich. Der unbekannte Mann betrat in den Nachmittagsstunden die betroffenen Firmen und ging gezielt in die Aufenthaltsräum der Mitarbeiter. Als er angesprochen wurde, sagte er etwas Unverständliches in fremder Sprache, dabei wedelte er mit Zeitschriften in der Hand. Erst nachdem der Mann von den Angestellten herausgebeten wurde, stellten diese in zwei der drei Taten fest, dass jeweils ein Handy entwendet worden war. Die Polizei Verden warnt nun die Frisörinnen und Frisöre, aber auch alle anderen Geschäftstreibenden vor dieser dreisten Masche, die zumindest in Verden neu ist. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach dem unbekannten Täter, bei dem es sich um einen rund 30 Jahre alten, ca. 165 cm großen und kräftigen Mann mit schwarzen Haaren und dunklem Hautteint handelt. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Jeans und sprach sehr schlechtes Deutsch. Die blaue Einweg-Mund-Nasen-Bedeckung trug er lediglich über den Mund. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zigarettenautomat geplündert

Hambergen. Ein unbekannter Täter hat vermutlich in der Nacht auf Donnerstag an der Oldenbütteler Straße einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Anschließend entnahm der Dieb alle Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Mit dem Diebesgut flüchtete der Täter unerkannt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Hambergen unter Telefon 04793/957580 entgegen.

Mercedes geplündert

Schwanewede. Unbekannte Täter haben es in der Nacht auf Donnerstag auf die hochwertigen Teile eine Mercedes abgesehen, der auf einer Stellfläche eines Wohnhauses an der Hohenbuchener Allee geparkt war. Die Diebe wirkten vermutlich auf die Öffnungselektronik ein und gelangten so in das Auto, wo sie das Lenkrad, den Fahrersitz sowie einige Steuerelemente fachgerecht ausbauten. Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet nun Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Rollerfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede/Koppelsberg. Nach einem Sturz eines 50-jährigen Rollerfahrers im sog. Hinnebecker Kreisel am Donnerstag gegen 10 Uhr sucht die Polizei Schwanewede nach dem Verursacher dieses Unfalls. Der 50-Jährige fuhr mit seinem Kleinkraftrad im Kreisverkehr. Vom Koppelsberg fuhr plötzlich der Fahrer eines silbernen Autos in den Kreisverkehr ein, sodass der Zweiradfahrer so stark bremsen musste, dass er wegrutschte und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend unerkannt fort. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell