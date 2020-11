Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß bei Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links"

BorkenBorken (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 25-jähriger Velener am Dienstagabend an der Kreuzung Ramsdorfer Postweg / Einsteinstraße. Der Velener war mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor auf dem Ramsdorfer Postweg in Richtung Landwehr unterwegs. Ein 52-Jähriger aus Fischach befuhr mit seinem Kleintransporter gegen 19.05 Uhr die Einsteinstraße in Fahrtrichtung Röntgenstraße und es kam zum Zusammenstoß mit dem aus seiner Sicht von rechts kommenden 25-Jährigen, der somit grundsätzlich Vorfahrt hatte. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

