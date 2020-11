Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldautomatensprengung in der Borkener Innenstadt

BorkenBorken (ots)

In der Borkener Innenstadt ist es gegen 03:21 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in der Filiale der Deutschen Bank gekommen. Vom Tatort sind vermutlich zwei unbekannte Täter mit einem dunklen Pkw in Richtung B67 und dann weiter in Fahrtrichtung A31 geflüchtet.Die Polizei führt aktuell umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt ist. Es wird nachberichtet.

