Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - In Betriebe eingebrochen

RaesfeldRaesfeld (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in zwei Firmengebäude in Raesfeld eingedrungen. Beide Betriebe liegen unweit voneinander am Vennekenweg, in beiden Fällen hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang. Im ersten Fall erbeuteten die Unbekannten zwei Akkuschrauber und Bargeld, im zweiten Fall ebenfalls Akkuschrauber und ein Fahrrad. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02871) 2990.

