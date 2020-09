Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt mehrere Verkehrszeichen und flüchtet

Schweich (ots)

Am Samstag, 26.09.2020, gegen 22.00 Uhr, beschädigte ein PKW in der Brückenstraße in Schweich mehrere Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem PKW handelt es sich vermutlich einen Ford, der im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schweich zu melden.

