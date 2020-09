Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten auf der L 151

Waldrach (ots)

Am Samstag, 26.09.2020, um 17:04 Uhr, ereignete sich auf der L 151 zwischen den Abfahrten Mertesdorf und Thomm ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Die 26 jährige Fahrerin eines Kleinwagens befuhr mit ihrer 27 jährigen Beifahrerin die L 151 aus Hermeskeil kommend in Richtung Trier. Nach einem abgeschlossenem Überholvorgang geriet ihr Pkw - in einer leichten Linkskurve - ins Schleudern, drehte sich, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommendem Pkw eines 36 jährigen Fahrers. Das Fahrzeug der jungen Frau wurde nach dem Aufprall in die Böschung geschleudert und kam nach ca. 100 m im Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug des Mannes drehte sich ebenfalls und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Insassinnen des Kleinwagens wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr - mit schwerem Gerät - aus dem Pkw geborgen werden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der männliche Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 50000 geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Strecke war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 21:00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Im Einsatz befanden sich drei Notärzte, 4 Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Kasel, Osburg, Thomm und Reinsfeld, die Straßenmeisterei Hermeskeil, ein Streifenwagen der Polizei Hermeskeil sowie zwei Streifenwagen der Polizei Schweich.

