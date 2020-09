Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte Pkw-Fahrerin beleidigt

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 26.09.20 in der Zeit zwischen 17:00 und 17:10 Uhr, ereignete sich ein Vorfall auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Gusenburger Straße 1 in Hermeskeil. Bei dem Vorfall wurde eine unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens durch einen namentlich bekannten Beschuldigten verbal beleidigt und ihr wurde mehrfach der Mittelfinger gezeigt. Der Vorfall wurde durch andere Personen beobachtet und zur Anzeige gebracht. Die Geschädigte meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Die Polizei bittet Zeugen oder die Geschädigte sich mit der Polizeidienststelle Hermeskeil unter der Nummer 06503/9151-0 in Verbindung zu setzen.

