Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Samstag, den 21.03.2020, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 50jähriger PKW-Führer aus Kevelaer mit seinem silbernen Skoda auf der Xantener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. Dem entgegen kommend fuhr ein 39jähriger Pkw-Führer aus Kevelaer mit seinem roten Dacia in Richtung Winnekendonk. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 39jährige mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und beide Fahrzeuge kollidierten. Dadurch geriet der Dacia ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der silberne Skoda kam nach einer Drehung auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und wurden zur weiteren Behandlung umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

