Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Oberleitung bei Unfall beschädigt

Fahrer eines Radladers als Zeuge gesucht

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (19.03.2020) wurde zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr an der Uedemer Straße auf Höhe der Hausnummer 20 bei einem Unfall die stromversorgende Oberleitung eines Einfamilienhauses durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ein Zeuge konnte einen Radlader mit blauer Schaufel dabei beobachten, wie er das auf der Straße liegende Kabel auf die Seite schob. Ob der Radlader an dem Unfall beteiligt war ist bisher unklar.

Die Polizei Kleve bittet nun den Fahrer des Radladers und andere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 02821 5040 zu melden. (cp)

