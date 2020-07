Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Melsbach (ots)

Am Samstag, den 11.07.2020, um ca. 11:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Roller-Fahrers. Der Mann hatte die K106 mit seiner Vespa vom Kümmelberg kommend in Fahrtrichtung Melsbach befahren, als vermutlich ein grauer Mercedes-Benz PKW ihn touchierte. Dadurch kam der Roller-Fahrer zu Fall kam und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. (te)

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

