POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied

Pressemitteilung der PI Neuwied von Freitag, 10.07.2020 bis Sonntag, 12.07.2020

Freitag, 10.07.2020, 15:17 Uhr 56566 Neuwied, Kurt-Weill-Straße Verdächtige Personen Anwohner meldeten der Polizei verdächtige Männer, die die Internetanschlüsse überprüfen und Kundendaten erfragen wollten. Durch die entsandte Streife konnten insgesamt drei männliche Mitarbeiter eines Subunternehmers der deutschen Telekom angetroffen werden. Diese wollten Verträge auf Provisionsbasis verkaufen. Obwohl es sich bei den überprüften Personen um unverdächtige Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens handelte wird geraten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Unbekannten Personen sollte grundsätzlich kein Zugang zum eigenen Haus gewährt werden, Kundendaten sollten nicht ohne weiteres bekannt gegeben werden.

Freitag, 10.07.2020, 17.19 Uhr 56564 Neuwied Randalierende Person Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten der Polizei Neuwied einen im Treppenhaus randalierenden Mann. Der Mann war den Mitteilern und auch der entsandten Streife bekannt. Nach einem Atemalkoholtest, der den beachtlichen Wert von 3,24 Promille ergab, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Der zuständige Richter ordnete die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen gegen 06.00 Uhr an.

Freitag, 10.07.2020, 20:30 Uhr 56566 Neuwied, Engerser Landstraße Festnahme Einer Streife der Polizei Neuwied fiel ein Mann auf, für den ein Haftbefehl bestand. Nach Hinzuziehung einer zweiten Streife konnte der Mann schließlich auf der Engerser Landstraße widerstandslos festgenommen werden. Ein Verwandter erschien letztlich auf der Polizeidienststelle und konnte den offenstehenden Betrag von mehreren hundert Euro zahlen. Eine Verbringung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt wurde somit abgewendet.

Freitag, 10.07.2020, 22.26 Uhr 56564 Neuwied, Kirchstraße Auto zu laut Im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle hinsichtlich getunter Fahrzeuge fiel Beamten der Polizei Neuwied ein schwarzer PKW VW Golf auf, dessen Auspuff offensichtlich zu laut war. Bei einer Schallpegelmessung wurde festgestellt, dass die verbaute Anlage statt den erlaubten 73dB einen Schallpegel von fast 94dB erzeugte. Weiterhin konnten keinerlei Dokumente vorgelegt werden, die eine Zulassung der Anlage bestätigten. Der PKW wurde daraufhin stillgelegt, die Kennzeichen wurden eingezogen. Den Halter erwartet eine teure Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Samstag, 11.07.2020, 03.13 Uhr 56564 Neuwied, Peter-Siemeister-Straße 15 Verstoß gegen das Waffengesetz Durch eine Streife der Polizei Neuwied wurde ein PKW mit insgesamt vier Insassen angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle entschloss sich einer der jungen Männer aus dem Auto zu springen und zu flüchten. Die Corona-Krise hatte ihm offensichtlich nicht gutgetan und er ließ einiges an Sportlichkeit missen. Im Verlauf seiner kurzen, fußläufigen Flucht stolperte er und fiel zu Boden. Hier wurde er durch die verfolgenden Beamten fixiert und durchsucht. Bei seiner Durchsuchung wurde festgestellt, dass er einen Schlagring, einen Teleskopschlagstock und eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Die Waffen wurden sichergestellt und an die zuständige Waffenbehörde übersandt. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Freitag, 10.07.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 11.07.2020, 11.30 Uhr 56564 Neuwied, Raiffeisenring 25 Verkehrsunfallflucht Eine Fahrzeugführerin stellte am Abend des Freitags ihren grauen Ford Focus auf dem Parkplatz vor der Fahrschule im Raiffeisenring ab. Als sie am Samstag zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite fest. An ihrem Auto konnten rote Lackantragungen festgestellt werden. Zeugen, die etwas zum Verursacher sagen können werden gebeten sich unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de bei der Polizei Neuwied zu melden.

Samstag, 11.07.2020, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 56566 Neuwied, Langendorfer Feld Kontrollen durch Fahrradstreife Durch die Fahrradstreife der Polizei Neuwied wurden am Samstagabend Kontrollen im Bereich der Seen im Langendorfer Feld durchgeführt. Hierbei wurden diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verbotenen Lagerns am See und verbotenen Befahrens der dortigen Feldwege erfasst.

