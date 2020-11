Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in die Flucht geschlagen

GronauGronau (ots)

Einen Einbrecher hat ein Hausbewohner in Gronau in der Nacht zum Montag in die Flucht geschlagen. Gegen 01.15 Uhr hörte der Hausbewohner an der Brooker Gracht verdächtige Geräusche und ging diesen auf den Grund. Als er zur Terrassentür kam, bemerkte er einen circa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit einer Größe von ungefähr 175 cm, kräftiger Statur sowie südländischem Erscheinungsbild, der an der Tür hebelte. Der Unbekannte flüchtete über ein Nachbargrundstück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

