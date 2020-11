Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektrolytkupferdraht aus Keller entwendet

Bild-Infos

Download

GronauGronau (ots)

Elektrolytkupferdraht, der normalerweise Klaviere zum Klingen bringt, entwendeten Unbekannte aus einem Kellerraum an der Gildehauser Straße in Gronau. Die Täter erbeuteten circa 100 kg des Präzisionsdrahts der Bezeichnung "Degen", der auf 46 Spulen gewickelt war. Die hölzernen Spulen sind zwischen 10 und 15 cm hoch und haben einen Durchmesser von ungefähr 6 bis 12 cm, je nach Ausführung. Wie die Täter in den Kellerraum gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug sich die Tat in den vergangenen 14 Tagen zu. Am Montag dieser Woche wurde der Diebstahl entdeckt. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell