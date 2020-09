Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht beim Bahnhof in Tiengen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.09.2020, wurde ein auf dem Parkplatz beim Bahnhof in WT-Tiengen geparkter Renault Twingo beschädigt. Ein anderes Fahrzeug dürfte beim Ein- oder Ausparkten gegen den Renault gestoßen sein. Dieses verursachte an der hinteren Stoßstange des Renaults einen Schaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Renault war von 08:20 Uhr bis 18:50 Uhr dort abgestellt. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um Zeugenhinweise.

