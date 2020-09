Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer stürzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmittag, 15.09.2020, auf der L 151 bei Todtmoos gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik nach Freiburg. Gegen 14:50 Uhr war der 65-jährige mit seiner Yamaha in einer Kurve zu Fall gekommen. Mitsamt seiner Maschine rutschte er gegen eine Leitplanke. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Motorrad und Leitplanke liegt bei rund 3500 Euro.

