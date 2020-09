Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Frau stiehlt Kosmetikprodukte im Wert von über 3000 Euro - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Dienstag angezeigt wurde, kam es am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 15.30 Uhr, zu einem Ladendiebstahl mit zahlreich gestohlen Kosmetikprodukten aus einem Drogeriemarkt in der Scheffelstraße. Hier steckte eine Frau Kosmetikprodukte im Wert von über 3000 Euro in eine schwarze Tragetasche. Als sie das Geschäft verließ, ging der Waren-Alarm los und die Frau rannte in Richtung Bahnhof davon. Durch eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes wurde sie kurz verfolgt. Währenddessen schmiss die Frau die schwarze Tragetasche mit dem Diebesgut in Richtung ihrer Verfolgerin. Die Diebin hatte lange, zu einem Zopf gebundene, dunkle Haare und war mollig. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Frau machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

