POL-FR: Malsburg-Marzell: Zwei Einbrüche - Tresor und Waffen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Am vergangenen Wochenende kam es in Malsburg zu zwei Einbrüchen. Die erste Tat geschah in der Nacht zum Sonntag, 13.09.2020. Zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr drangen ein oder mehrere Täter in ein Haus am Rathausplatz ein. Sie entwendeten einen Tresor und vorgefundenes Bargeld. Zur zweiten Tat kam es am Sonntagabend ab ca. 22:30 Uhr. Am frühen Montagmorgen entdeckte eine Bewohnerin die offenen Waffenschränke im Anwesen. Hier verschafften sich die Einbrecher Zugang über einen Schopf ins Wohnhaus. Ein Schlüsseltresor wurde gewaltsam geöffnet und mit den darin verwahrten Schlüsseln die Waffenschränke aufgeschlossen. Aus diesen wurden mehrere Jagdwaffen, Zubehör und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei in Lörrach bittet um sachdienliche Hinweise. Wem Verdächtiges aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07621 176-0 oder per E-Mail loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de melden.

