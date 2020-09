Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer kollidiert mit Personenzug - leicht verletzt

Freiburg (ots)

"Glück im Unglück" hatte ein 73-jähriger Radfahrer am 14.09.2020, um 13.50 Uhr in Steinen.

Der Radfahrer befuhr einen parallel zur Bahnlinie verlaufenden Weg von Maulburg kommend in Richtung Steinen. Er umfuhr eine heruntergelassene, halbseitige Bahnschranke und kreuzte die Bahnlinie, offenbar ohne den unmittelbar in voller Fahrt von hinten herannahenden Personenzug der Regio S-Bahn zu bemerken.

Trotz einer vom Zugführer sofort eingeleiteten Notbremsung, kollidierte der Triebwagen mit dem Hinterrad des Fahrrades.

Der Radfahrer kam hierbei zu Fall, wurde aber vom Zug glücklicherweise nicht erfasst. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen im Bereich der Hüfte zu und wurde in ein benachbartes Krankenhaus verbracht. Der Zugverkehr war für rund 2,5 Stunden gesperrt. Am Triebwagen der S-Bahn, sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

