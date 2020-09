POL-FR: Landkreis Lörrach/Landkreis Waldshut: Warnung vor Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" - aktuell wieder mehrere Fälle

Polizeipräsidium Freiburg

In den Landkreisen Lörrach und Waldshut haben Unbekannte am Sonntag, 13.09.2020, und am Montag, 14.09.2020, vor allem ältere Menschen telefonisch kontaktiert und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Am Sonntag war die Stadt Weil am Rhein betroffen, am Montag die Regionen um Bad Säckingen und St.Blasien, einzelne Anrufe wurden auch aus Rheinfelden und Wutöschingen bekannt. Die Betrüger gehen nach der üblichen Masche vor und berichten über Überfälle oder Einbrüchen in der Nachbarschaft. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsabsicht, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.

Sie haben etwas Verdächtiges erlebt, stehen noch in Kontakt mit einem Polizeibeamten oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110!

Und denken Sie daran:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten!

Mehr Informationen hier -> https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

