POL-DO: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto in Eichlinghofen verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend (29.7.) in Eichlinghofen mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Ersten Angaben zufolge fuhr ein 80-jähriger Dortmunder gegen 20.10 Uhr auf der Emil-Figge-Straße in westliche Richtung. An dem dortigen Kreisverkehr beabsichtigte er diesen in Richtung Dorstfelder Allee zu verlassen.

Zeitgleich fuhr eine 24-Jährige aus Dortmund mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg - allerdings entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Von der Emil-Figge-Straße wollte sie offenbar über den Kreisverkehr auf die Dorstfelder Allee abbiegen.

In der Ausfahrt des Kreisverkehrs kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto des 80-Jährigen und der Radfahrerin. Die Dortmunderin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus, indem sie stationär verblieb.

