Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Verdacht auf illegales Straßenrennen mit verkehrsgefährdeten Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Schnell fahrende Sportwagen mit verkehrsgefährdeten Überholaktionen wurden der Polizei am Sonntag, 13.09.2020 gegen 10.30 Uhr, auf der L 123 bei Utzenfeld in Richtung Belchen gemeldet. Neben einem Lamborghini sollen auch ein Ferrari, zwei McLaren und zwei Porsche bei der rasanten Fahrt mit dabei gewesen sein. Laut Zeugen kam es zu halsbrecherischen Überholmanöver vor beziehungsweise in komplett unüberschaubaren Kurven. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) sucht weitere Zeugen, denen diese Fahrzeuge im oben genannten Bereich oder auch in anderen Bereichen aufgefallen sind.

