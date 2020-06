Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Nelkenweg; Tamm: PKW-Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Nelkenweg

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 02.30 Uhr im Nelkenweg in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein Anwohner war zunächst aufgrund einer lautstarken Auseinandersetzung, die auf der Straße austragen wurde, hellhörig geworden. Als er im weiteren Verlauf aus dem Fenster sah, konnte er beobachten, dass ein noch unbekannter Mann in einen weißen Transporter stieg. Als er anschließend rückwärts ausparkte, stieß er gegen einen am Straßenrand abgestellten Mercedes und fuhr dann davon. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Polizei, Tel. 07142/405-0, bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Tamm: PKW-Scheibe eingeschlagen

Der Fahrer eines VW musste am Freitagmorgen feststellen, dass sein VW, der zwischen Donnerstag 22.00 Uhr und Freitag 06.00 Uhr in der Rotwiesenstraße in Tamm abgestellt war, von bislang unbekanntem Täter beschädigt wurde. Der Täter schlug die Seitenscheibe der Beifahrertür ein. Mutmaßlich wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, nimmt Hinweise entgegen.

