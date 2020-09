Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kunststück mit Motorrad endet im Straßengraben

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 14.09.20, gegen 15:40 Uhr befuhren zwei 20-jährige Männer auf einem Motorrad die Strandbadstraße in Richtung Bärental. Kurz vor dem Ortsausgangsschild beschleunigte der Fahrer sein Kraftrad stark, so dass er zunächst auf dem Hinterrad fuhr. Nach kurzer Zeit verlor er jedoch die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Im Anschluss rutsche das Zweirad samt Fahrer und Sozius über die Fahrbahn wobei sie nach circa 10 Meter zum Liegen kamen. Durch den Sturz zogen sich die Beiden leichte Verletzungen zu.

Das DRK führte vor Ort eine Erstbehandlung bei den Verunfallten durch und verbrachte sie anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

