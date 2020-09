Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Zigarettenautomat entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag (13.09.) auf Montag (14.09.) wurde in Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße, vom Gelände des OBI-Baumarktes, ein dort aufgestellter Zigarettenautomat abgeschraubt und entwendet. Vermutlich wurde der Automat mit einem vor Ort aufgefundenen Hubwagen zum nebenliegenden ALDI-Parkplatz gebracht und dort in ein Fahrzeug verladen. Der aufgebrochene und entleerte Automat wurde letztlich auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Mundingen und Landeck aufgefunden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell