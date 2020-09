Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hoher Sachschaden bei Brand in Kleingartenanlage am Opfinger See

Freiburg (ots)

Ein Feuer in der Kleingartenanlage Kuhmatt (Freiburger Straße 31) am Opfinger See in Opfingen hat in der Nacht auf Montag, 14.09.2020, hohen Sachschaden verursacht. Ein Zeuge meldete den Brand um circa 2.30 Uhr, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Mindestens eine Gartenhütte und ein Anbau brannten vollständig ab, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0761 882-4421 entgegengenommen.

