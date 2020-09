Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Zeugen melden Kindeswohl-gefährdendes Verhalten durch unbekannte Frau - Polizei bittet um weitere Hinweise" - Hier: Gesuchte Frau identifiziert

Freiburg (ots)

Der Zeugenaufruf hat sich erledigt. Die gesuchte Frau konnte aufgrund eines Zeugenhinweises identifiziert werden. Gegen die 26-Jährige wird ermittelt. Das zuständige Jugendamt wurde informiert.

Ursprungsmeldung:

Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlich Kindeswohl-gefährdenden Verhaltens. Zeugenaussagen zufolge soll eine unbekannte junge Frau am 02.09.2020 zwischen 16.30 und 17 Uhr vom Stühlinger Kirchplatz kommend ein 8- bis 10-jähriges Kind an der Hand hinter sich hergezerrt und beschimpft haben. Die Frau bestieg demnach an der Haltestelle Eschholzstraße die Straßenbahn der Linie 2 und stieg später in den Schienenersatzverkehr der Linie 3 um. Während der Fahrt und beim Umstieg soll es durch die Frau mehrfach zu Kindeswohl-gefährdendem Verhalten gekommen sein. Ausgestiegen sei die Frau mit dem Kind an der Haltestelle Dunantstraße.

Die junge Frau wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,70 Meter groß, ziemlich dünn, circa 25 Jahre alt, blonde Haare zum Pferdeschwanz gebunden, bekleidet mit schwarzer Laufhose und enganliegender schwarzer Sportjacke, stark geschminkt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Özkan Cira

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell