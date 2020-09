Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperverletzungsdelikte und Flaschenwürfe im Innenstadtbereich - Mehrere nächtliche Polizeieinsätze am Wochenende

Freiburg (ots)

Mehrere nächtliche Polizeieinsätze wegen Körperverletzungsdelikten hat es am vergangenen Wochenende im Innenstadtbereich gegeben.

In der Nacht von Freitag, 11.09, auf Samstag stellten die Polizei in der Bertoldstraße (Höhe Hausnummer 51) eine Streitigkeit zwischen zwei 18 und 32-jährigen Personen fest. Laut Aussagen des 18-jährigen Geschädigten soll ihn der 32-Jährige zuvor geschlagen haben, wobei der 18-Jährige leichte Verletzungen erlitten habe. Der 32-Jährige wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf eine nahegelegene Dienststelle gebracht. Dabei leistete der alkoholisierte Mann heftigen Widerstand, weshalb er mit Handschließen fixiert werden musste. Zudem beleidigte der 32-Jährige immer wieder die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand ermittelt.

Zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Platz der Alten Synagoge. Gegen 23.55 Uhr konnte durch die Polizei beobachtet werden, wie ein 18-Jähriger durch eine andere Person niedergeschlagen wurde. Der 19-jährige mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später auf dem Platz der Alten Synagoge festgenommen werden. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls auf dem Platz der Alten Synagoge wurde in derselben Nacht ein 21-Jähriger dabei beobachtet, wie er zwei Glasflaschen in Richtung einer anderen Person warf. Die Flaschen verfehlten nur knapp den Kopf des 19-jährigen Geschädigten. Vorausgegangen sind nach derzeitigem Kenntnisstand gegenseitige Provokationen der zwei Personen. Der alkoholisierte Flaschenwerfer erhielt einen Platzverweis und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

