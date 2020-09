Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen/ Endenburg: Zwei Einbruchsversuche - Polizei sucht Zeugen!

Zu zwei Einbruchsversuchen kam es zwischen Freitag, 11.09.2020 und Samstag, 12.09.2020 in der Straße "Im Hofacker". Unbekannte versuchten auf der Rückseite einer Werkstatt ein Fenster aufzubohren, was jedoch misslang. Über eine Tür konnte er dann ins Gebäude eindringen und Bargeld aus einem Geldbeutel und der Kaffeekasse entwenden. Bei dem zweiten Einbruch in der gleichen Straße scheiterte der Täter beim Einbruch, da er auf frischer Tat ertappt wurde. Währenddessen sich der Einbrecher am Fenster zu schaffen machte wurde der Bewohner auf diesen aufmerksam, woraufhin er flüchtete. Er wurde als Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt und einer stämmigen Figur beschrieben. Bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer kurzen hellen Hose und einem hellen Basecap. Das es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt ist wahrscheinlich. Der Polizeiposten Steinen (07627/970) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Freitag auf Samstag im und um den Hofacker gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

