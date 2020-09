Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brennende Kerze löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Eine unbeaufsichtigte Kerze brannte am Samstag, 13.09.2020 gegen 13.10 Uhr in einer Wohnung im 1. Obergeschoß in der Adolf-Senger-Straße. Die Flamme der Kerze griff in der Folge auf den Wohnzimmertisch über und es entstand sichtbarer Rauch, welcher nach außen drang und die Feuerwehr alarmiert wurde. Bevor die Feuerwehr aber eintraf kam der Mieter nach Hause und löschte mit einem Pulverlöscher den Tisch, welcher bereits zum Teil in Flammen stand. Der Mieter hatte Glück im Unglück. Durch den Brand wurde lediglich der Tisch beschädigt. Das Zimmer musste gereinigt werden aber der Mieter konnte in der Wohnung verbleiben. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz.

md

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell