POL-UL: (GP) Geislingen - Randalierer muss aus Gaststätte entfernt werden und verbringt den Rest der Nacht bei der Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen rief gegen zwei Uhr der Wirt einer Gaststätte in der Tälesbahnstraße die Polizei zu Hilfe, nachdem er erhebliche Probleme mit einem alkoholisierten 39-Jährigen Gast hatte. Der Gast ignorierte sowohl den Hausverweis durch den Wirt als auch sämtliches gutes Zureden Seitens der Polizeibeamten. Er ließ seinen Aggressionen freien Lauf, beleidigte die Polizeibeamten und wehrte sich aktiv gegen seine Ingewahrsamnahme. Letztendlich wurde der Randalierer auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Er sieht nun mehren Strafanzeigen entgegen.

