Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Motorräder

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Am Wochenende entwendeten Unbekannte in der Fröbelstraße und an der Viktoriastraße/ Heeper Straße jeweils ein Motorrad.

An der Fröbelstraße, nahe der Karl-Löwe-Straße, stellte ein Bielefelder am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr sein Motorrad mit Bielefelder Kennzeichen verschlossen am Straßenrand ab und deckte es mit einer Plane ab. Sonntagvormittag gegen 11:20 Uhr bemerkte er den Diebstahl seiner Honda CBR 600 und meldete dies der Polizei.

Unbekannte stahlen am Samstag, 02.05.2020, an der Viktoriastraße/ Heeper Straße ein Kraftrad. Die rote Honda PC 41 mit holländischem Kennzeichen stand verschlossen auf dem Gehweg. In den frühen Morgenstunden des Samstags bemerkte der Eigentümer das Fehlen seines Krads.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell