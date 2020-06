Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zwei Trunkenheitsfahrten, einmal ohne Führerschein

Ulm (ots)

Beamte des Polizeireviers Biberach kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in Biberach. Bei beiden Männern wurde ein beweissicherer Atemalkoholtest durchgeführt. Um Mitternacht fiel ein Renault im Guttenbrunnweg auf, da an diesem nur das Standlicht eingeschaltet war. Es wurde Alkoholgeruch im Atem des 25-jährigen Fahrers festgestellt. Der Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Zudem hat der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Fahrzeughalterin wird ebenfalls zur Anzeige gebracht, da sie ihr Auto dem Mann zur Verfügung gestellt hatte, obwohl dieser keinen Führerschein dafür hat. Kurz vor 02:00 Uhr wurde in Biberach-Stafflangen Richtung Mittelbiberach ein Audi angehalten. Die Beamten stellten bei dem 29-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab ebenfalls über 0,5 Promille. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1092292, 1092336, 1092633, 1092859)

