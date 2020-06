Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Scheunenbrand an der Bußmannstraße in Hassel entstand am frühen Montagmorgen, 15. Juni, hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde gegen 5.35 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen entdeckt. Er alarmierte die Rettungskräfte. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. In der Scheune lagerten Stroh und Heu. Zudem standen dort landwirtschaftliche Maschinen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Das stark beschädigte Brandobjekt ist einsturzgefährdet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

