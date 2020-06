Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrollen am Sonntag - Polizei beendet zwei Rauschfahrten

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag, den 14. Juni 2020 zwei Autofahrer kontrolliert, die berauscht und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis im Stadtgebiet unterwegs waren. Gegen 1 Uhr fiel einem Polizeibeamten auf der Magdalenenstraße in Bismarck ein schwarzer VW auf, weil die Kennzeichen des Fahrzeugs keine Siegel aufwiesen. Der Polizist kontrollierte den 25-jährigen Krefelder am Steuer des Wagens. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Außerdem gab der der Krefelder an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Eigentumsverhältnisse an dem Pkw konnten vor Ort nicht geklärt werden. Der Wagen war nicht ordnungsgemäß zugelassen und nicht versichert. Die einschreitenden Beamten stellten den VW und die Fahrzeugschlüssel sicher. Den Krefelder brachten sie ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Er konnte nach erfolgter Ausnüchterung zu Fuß den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte. Um 8 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Husemannstraße in der Altstadt einen 34-jährigen Golffahrer aus Herne. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Einen Drogentest verweigerte der 34-Jährige. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten. Ein Arzt entnahm dem Herner zwei Blutproben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten, die Schlüssel zum Fahrzeug wurden sichergestellt. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, ihn erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell