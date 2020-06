Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand mehrerer Wohnwagen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 14.06.2020 gegen 02:30 Uhr kam es im Ortsteil Resser-Mark zum Brand mehrerer Wohnwagen. Diese waren auf einem Parkplatz an der Münsterstraße abgestellt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannten 4 Wohnwagen in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Gelsenkirchen konnte den Brand löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden 3 weitere Wohnwagen, die in größerem Abstand zum Brandherd standen beschädigt. Die Münsterstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten zwischen den Autobahnanschlussstellen Hannover und Oberhausen komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 7112 (KK11) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

