Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nachbarschaftsstreitigkeiten enden im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 13.06.2020 gegen 18:00 Uhr kam es auf der Josefinenstraße im Ortsteil Schalke Nord zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Nachdem es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einer 37-jährigen Gelsenkirchenerin und Ihrer Nachbarin kam eskalierte der Streit kurze Zeit später, wobei die 39-jährige Gelsenkirchenerin ihre Nachbarin im Beisein deren 10-jährigen Tochter beleidigte, schlug und würgte. Der so angegangenen Frau gelang es jedoch sich mit ihrer Tochter in ihre Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung durch die eingesetzten Beamten zeigte sich die Beschuldigte weiter sehr aggressiv und uneinsichtig. Außerdem kündigte sie im Beisein der Beamten an, erneut ihre Nachbarin schlagen zu wollen. Daraufhin sollte sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Sie widersetzte sich jedoch ihrer Fixierung indem sie sich losriss, um sich schlug und einen Beamten am Unterarm kratzte, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Letztendlich konnte sie aber trotz ihrer Widerstandshandlungen fixiert werden. Anschließend wurde sie in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

EPHK Wieschermann

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell