POL-CE: Celle - Zwei Motorroller entwendet

Polizeiinspektion Celle

Celle - Zwei Motorroller entwendet

Celle (ots)

Celle - Zwei Motorroller entwendet

Ein schwarzsilberfarbener Motorroller des Herstellers Peugeot Typ Speedflight im Wert von 500 Euro sowie ein hellblauer Motorroller des Herstellers Babo im Wert von 1800 Euro wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet von Celle entwendet. Der Peugeot-Roller war von seinem Eigentümer am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr gesichert vor einem Mehrfamilienhaus in der Wittinger Straße abgestellt worden. Als das Zweirad am Mittwochmorgen wieder benutzt werden sollte, war es verschwunden. Ähnlich erging es dem Besitzer des hellblaues Rollers. Dieser wurde vom Geschädigten ebenfalls am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr auf einem Abstellplatz vor dessen Wohnsitz, einem Mehrfamilienhaus in der Spörckenstraße im Celler Ortsteil Neuenhäusen, gesichert abgestellt. Auch in diesem Fall wurde das Fehlen am Mittwochmorgen bemerkt und die Polizei alarmiert.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Rollerdiebstählen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

