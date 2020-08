Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fußgänger von Ladungsteilen verletzt

Hambühren (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Nienburger Straße / Bruchweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 30 Jahre alte Mutter und ihre einjährige Tochter leicht verletzt wurden.

Der 45 Jahre alte Fahrer eines Pick-up mit Anhänger war zu der Zeit auf der Nienburger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in den Bruchweg abbiegen. Während des Abbiegevorganges kippte der mit Schrottteilen beladene Anhänger nach rechts um, so dass Ladungsteile umherflogen.

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte Mutter und Tochter zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell