Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruchsversuch bei örtlichen Elektronikmarkt

celle (ots)

Hambühren - Einbruchsversuch bei örtlichen Elektronikmarkt

Am gestrigen Vormittag wurde die Beamten der Polizeistation in Hambühren von einem Einbruchsversuch zum Nachteil des örtlich ansässigen Elektronikfachmarktes informiert. In der Nacht zum Montag hatten noch unbekannte Einbrecher versucht, in den Elektronikfachmarkt in der Sudermannstraße in Hambühren einzusteigen. Die Täter begaben sich im Schutz der Dunkelheit an die Gebäuderückseite des Marktes und machten sich dort an den äußeren Verkleidung zu schaffen. Dabei wurde jedoch Alarm ausgelöst, sodass die Unbekannten von ihrer weiteren Tatausführung Abstand nahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Christian Riebandt

Telefon: 05141/277-208 o. Mobil: 0162/4960144

E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell